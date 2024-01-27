"سيتحول لمفرخة" .. وليد الفراج يثير الجدل حول مستقبل الاتحاد

"الاتحاد في هذا الحالة سيتحول إلى مفرخة"

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علق الإعلامي وليد الفراج، على الإستراتيجية التي ينوي دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، انتهاجها خلال الفترة المقبلة في طريقة عمل النادي وتعامله مع الصفقات.

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وكان دومينجوس، قد أكد في تصريحات صحفية أن ناديه لن يتم دعمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من برنامج الاستقطابات، مُشيرًا إلى أن الفريق سيعوض هذا الأمر خلال الصيف.

وأضاف: "سنقوم بالتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب، ولكن علينا التخلص من عدد من اللاعبين الأجانب العشرة ونركز على تنمية اللاعبين الشباب وإشراكهم في المعسكر.

هذا التصريح دفع الإعلامي وليد الفراج إلى التعليق بجملة: "سياسة دومينجوس مع الاتحاد هي التعاقد مع لاعبين شباب ثم تطويرهم ثم بيعهم، يعني الاتحاد سيكون (مفرخة)".

ولاقى هذا التعليق تفاعلًا كبيرًا من أنصار الاتحاد الذين لا يقتنعون بفلسفة دومينجوس في إدارة قطاع الكرة بالاتحاد، حيث يرون أن هناك محاولات لتقزيم النادي وجعله أكاديمية لأندية الرياض (الهلال والنصر).

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يذكر أن الاتحاد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، ويبتعد بفارق كبير عن دائرة المنافسة التي يتصدرها الهلال بـ53 نقطة.

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