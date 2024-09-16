"شعبية الاتحاد أكبر" .. وليد الفراج يستفز جماهير الأهلي ويقدم الدليل!

وليد الفرج يشعل الجدل..

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجدل بشأن "شعبية" عملاقي جدة الاتحاد والأهلي؛ وذلك بعد مباراة الراقي الأولى في بطولة النخبة الآسيوية.

الأهلي فاز (1-0) على برسبوليس الإيراني، مساء يوم الإثنين، بملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الفراج أعرب عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن استغرابه من حضور 15 ألف مشجع فقط، في مباراة الأهلي وبرسبوليس؛ رغم أنها الأولى للفريق قاريًا، بعد غياب طويل.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا الحضور الهزيل، والذي لم يكمل 60% من مساحة مدرجات الملعب؛ ربما يكون دليلًا على أن جماهيرية نادي الاتحاد أكبر.

وأضاف: "لغة الأرقام تؤكد كلامي.. أنظروا إلى عدد جماهير الاتحاد في مباراة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة".

وتساءل وليد الفراج؛ قائلًا: "أيهما أهم.. مباراة الأهلي الآسيوية أم الاتحاد في الدوري أمام الوحدة؟!"، لافتًا إلى أن الإجابة على هذا السؤال، كفيلة بأن تحسم مسألة الأكثر شعبية بين عملاقي جدة.