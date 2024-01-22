"غير أمين يتحدث عن "عدالة الله"!.. الركراكي يرد على نجم الكونغو ويكشف ما حدث!

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استنكر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، اتهامات قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، شانسيل مبيمبا، عقب مباراة الفريقين (1-1)، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا..

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وشهد اللقاء شجارًا بين الركراكي ومبيمبا الذي قال في تصريحات إعلامية إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي: "لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم، الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعًا، سألتزم الصمت لكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه (الركراكي)".

وقال الركراكي في تصريحات لصحيفة ليكيب: "لم يعجبني تصريحه، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء، إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها دعه يخرجها، وسيرى بالضبط ما حدث".

وأضاف الركراكي: "قبل أن أذهب لمصافحته هاجمني أنا ومساعدي على خط التماس قبل نهاية المباراة. وتحدث إلينا بشكل سيئ".

وزاد: "رغم ذلك، ذهبت لمصافحته لأسأله أيضًا: لماذا تحدثت إلينا هكذا؟، ثم نظر إلى مكان آخر، بطريقة (لن أصافحك)، فظللت ممسكًا بيده، يمكنك أن ترى ذلك في الصور وبدأ في الصراخ، فقلت له (أنت تتباهي)".

وختم: "رد عليّ: (لقد وصفتني بالأحمق). لا توجد مشكلة إذا سمع ذلك، حتى لو لم أقله أبدًا، وألمح إلى أن تعليقاتي عنصرية، إنه غير أمين. وبما أنه تحدث عن الدين، فيجب أن يكون أكثر صدقا مع نفسه".

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