ولعت! .. "فهد بن نافل يطير لباريس لضم ميسي للهلال"

الجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري روشن السعودي هو الشغل الشاغل للجماهير السعودية حاليًا ومسؤولي الرياضة في المملكة كذلك.
الدون وصل للرياض قبل قليل، استعدادًا لحفل تقديمه لاعبًا في النصر بدايةً من الميركاتو الشتوي الجاري، ولمدة موسمين ونصف.
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وتزامنًا مع هذه الصفقة العالمية، يبدو أن هناك صفقة عالمية أخرى قادمة في الطريق، إذ أننا قد نرى مواجهة كريستيانو لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهًا لوجه من جديد، فالإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان أوضح وفقًا لمعلومات وصلت إليه من شخصية ذات منصب، لم يكشف عنها، أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، موجود حاليًا في العاصمة الفرنسية "باريس"، للتوقيع مع ميسي، لينضم للزعيم في صفقة انتقال حر، بدايةً من الموسم المقبل.
وزعم الصبحان أن النصر كذلك دخل في خط المفاوضات، لقطع الطريق على الهلال، مستغلًا منعه من التعاقدات في الشتاء الجاري، ليجمع الدون وليو في العالمي سويًا.
يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في يناير الجاري، لكن تشير التقارير الأجنبية إلى توصله لاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي بالفعل لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.
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