"ولد ليُعلم المدربين".. مورينيو يتغزل في ميسي بتصريح مثير ويفاجئ أسطورة روما!

"لقبي مع روما هو الأغلى لهذا السبب"

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، أنه كان يتمنى تدريب الأسطورة ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، خلال مسيرته التدريبية الطويلة.

وتحدث مورينيو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، عن ميسي قائلًا: "كنت أتمنى تدريب ليونيل بالطبع، للأسف لم أتمكن مطلقًا من ذلك طوال مسيرتي في أوروبا".

وأضاف: "أرى أنه لا أحد يستطيع تدريب ميسي، أمر سخيف أن تعتقد أنه يمكنك تدريبه لأنه ولد يعرف كل شيء بالفعل عن كرة القدم، ولديه كل الإمكانيات المبهرة للتألق، ربما هو من سيعلم المدربين بعض الأشياء، وأي مدرب له الشرف أن يكون ليونيل في فريقه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع المدرب البرتغالي: "دي روسي (أسطورة روما) أيضًا من اللاعبين الذين كنت أود أن يكون معي، سواء في إنتر ميلان أو ريال مدريد، لكن لم يكن ذلك ممكنًا. كنت أريد أيضا أن يكون توتي في الإنتر لكن ذلك لم يكن ممكنًا، هؤلاء هم اللاعبون الذين أردتهم دائما في مسيرتي".

وسئل مورينيو عن أفضل ذكرياته في عالم كرة القدم، ليرد: "لدي الكثير من الذكريات الرائعة والسيئة أيضًا، وإذا اضطررت لاختيار أفضل لحظة سأختار أحدث الألقاب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما، قد لا يكون هذا هو أهم لقب فزت به، لكني أقول ذلك بالنظر لحجم السعادة التي جلبتها هذه البطولة لي ولجماهير الذئاب".

وختم مورينيو: "عشت لحظات رائعة ولا تنسى في ملاعب كرة القدم على مدار مسيرتي، والعديد من المباريات التي يجب تذكرها، ومن المستحيل اختيار واحدة أو اثنتين فقط، لدي أيضا العديد من الذكريات السيئة، مثل خسارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارة نهائي الدوري الأوروبي لأن الحكم قرر أننا لن نفوز".