"ولا حتى واحدة بالمائة" .. نجم مايوركا يرفض برشلونة بسبب فريق درجة ثانية!

موقف غريب من نجم مايوركا

كشف سيرجي داردر نجم ريال مايوركا عن مفاجأة مدوية، بشأن رفضه الانتقال إلى برشلونة، بسبب فريق يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال داردر خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنت أتملك عرضًا من برشلونة خلال اليف الماضي، وكانت ساعات صعبة جدًا ومرهقة".

وأضاف: "الأمر كان صعبًا لأنني من الصعب أن أقول لا لفريق مثل برشلونة، ولكن عندما فكرت في الأمر، وجدت أن عقلي لا يسمح لي بذلك، حتى لم يكن بنسبة 1%".

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نجم ريال مايوركا تابع: "الموسم لا يسير بالطريقة التي كنت أريدها، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، وكنت أتوقع بأن تكون بدايتي أفضل، ولكنني تعرضت للإصابة، ولكنني على طريق التحسن، وعلينا اتخاذ خطوة للأمام".

واستطرد قائلًا: "صيف 2023 كان صعبًا للغاية بعد مغادرة إسبانيول، كنت على يقين بأنني يجب أن أغادر منزلي، والأمر كان صعبًا ولكن كان لدي قرار واضح للغاية من أجل مصلحتي النفسية، وما يمكن أن يكون أفضل من العودة إلى المنزل دون أي سبب، واعتقدت أنني كنت مخطئًا بالرحيل عن إسبانيول".

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واختتم داردر تصريحاته مُشيرًا إلى أن قراره بالرحيل عن إسبانيول كان صعبًا بالنسبة له ولكن الأفضل بالنسبة لعائلته، ومشددًا على أن إسبانيول سيظل بيته، وسيتابعه كلما استطاع ذلك.

وجاء رفض داردر الانضمام إلى برشلونة، لأنه يقع مع فريقه السابق إسبانيول في مقاطعة كتالونيا، وذلك في ظل ارتباطه الكبير بفريقه السابق الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية.