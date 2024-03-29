ولادة نمر جديد .. فهد المولد يبعث من جديد في الاتحاد بـ"ثوب أحمد الغامدي"!

ولادة موهبة سعودية كبرى بمهارات خاصة..

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على مر التاريخ.. قدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، العديد من "الأجنحة الهجومية" المهارية، إلى الكرة السعودية.

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ويبدو أن هذا الأمر سيستمر ولن ينتهي على الأقل في المستقبل القريب؛ حيث يقدّم الجناح الشاب أحمد الغامدي، مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، مع الاتحاد.

الغامدي انضم إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي، من ناديه الأصلي الاتفاق.

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ويجيد هذا اللاعب الشاب، في مركز الجناح الأيسر من الأساس؛ إلا أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الاتحادي، بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير، في الجانب الأيمن.

عودة فهد المولد في "ثوب" أحمد الغامدي

وفي هذا المركز الجديد.. أبدع أحمد الغامدي، في مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكان الغامدي مصدر الخطورة الاتحادية، خاصة في الشوط الأول أمام الفيحاء؛ حيث استغل مهارته الكبيرة؛ ليحصل على ركلة جزاء، بعد ارتطام الكرة بيد مدافع الفيحاء، الذي سقط على أرضية الملعب، إثر مراوغته.

وحتى بعد إهدار زميله الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، الركلة الجزائية، تحمّل الغامدي مع المغربي عبدالرزاق حمد الله، مسؤولية إعادة الفريق الأول، إلى المباراة مجددًا.

وبالفعل سجل حمد الله "التعادل"، قبل أن يظهر الغامدي مهاراته من جديد؛ حيث راوغ مدافع الفيحاء بشكل أكثر من رائع؛ ليسجل الثاني للاتحاد.

ما يقدمه أحمد الغامدي مع العميد الاتحادي حاليًا، يعيد إلى الأذهان البدايات المذهلة للنجم الكبير فهد المولد، مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن تقضي عليه المشاكل وقضايا المنشطات فيما بعد.

وسيكون على الاتحاد، التحرك بشكل سريع؛ لتفعيل بند شراء أحمد الغامدي من الاتفاق نهائيًا، قبل تدخل الفرق الكبرى؛ خاصة الهلال والنصر، اللذين يبحثان عن لاعبين سعوديين، بهذه المهارات النادر توفرها.

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