وكيل نجم أياكس يؤكد رغبة برشلونة وبايرن ميونخ في ضمه

وكيل اللاعب سيرجينو دست ظهير أيمن أياكس الهولندي يؤكد رغبة الثنائي برشلونة وبايرن ميونخ في ضمه.

كشف جوزيه بلاكبورن وكيل النجم الأمريكي سيرجينو دست لاعب أياكس الهولندي عن رغبة برشلونة وبايرن ميونخ في ضم اللاعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بلاكبورن، لكنه شدد خلالها أن الثنائي لم يقدما أي طلبات رسمية لضم اللاعب بعد.

وقال بلاكبورن: "رغبة برشلونة في ضم دست موجودة لكنها غير ملموسة وقوية بعد، ولم يطلبوا الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك طلبوا الكثير من المعلومات عنه في الفترة الماضية، هو ظهير مميز وضمن خيارات النادي لو رحل سيميدو".

وأردف: "برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدماته، هناك عدة فرق في مقدمتهم بايرن ميونخ، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، ولا يمكننا أن نفعل أي شيء حيال ذلك".

ويعاني برشلونة في مركز الظهير الأيمن منذ سنوات بعدما رحل ألفيش عن صفوفه، حيث حاول مع البرازيلي دوجلاس وجاء بنيلسون سيميدو من البرتغال، كما غير مركز لاعبه سيرجي روبيرتو.

وتقدر قيمة اللاعب في الوقت الحالي بحوالي 20 مليون يورو، وهو ما يستطيع برشلونة بسهولة توفيره لو أراد حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت.

وكان اللاعب قد شارك هذا الموسم في 36 مباراة رفقة أياكس في كل البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع ستة في إجمالي 2731 دقيقة لعبهم.

جدير بالذكر أن سيرجينو كان قد تم تصعيده لتوه من شباب أياكس هذا الموسم، وهو ما يجعل قيمته السوقية لا تزال منخفضة نسبيًا حتى الآن.