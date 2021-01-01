وكيل مايكون يفجرها: "لن يلعب مجددًا لنادي النصر"

مدافع نادي النصر لن يكمل مشواره وسيرحل

أكد البرازيلي ريناتو، وكيل أعمال مواطنه مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر، على أن موكله لم يحصل على رواتبه من ناديه منذ 6 أشهر مضت، وتسبب في غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية.

مايكون انقطع عن التواجد في تدريبات النصر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل مباراة النصر أمام الهلال، بكأس السوبر السعودي، المقرر لها يوم السبت القادم.

وكيل مايكون أشار خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية" إلى أنهم قاموا بمخاطبة نادي النصر منذ 20 يومًا، طالبوا بضرورة تسديد الرواتب المتأخرة، والتي يبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين و900 ألف ريال سعودي قبل اتخاذ إجراء آخر.

ريناتو أشار إلى أنه قام بتهديد نادي النصر باللجوء إلى فسخ العقد بشكل نهائي بين الطرفين، ولكن إدارة النصر لم ترد على الخطاب المرسل بهذا الشأن.

وقالها وكيل مايكون صريحة بشأن مستقبل اللاعب: "لن يلعب مجددًا في النصر"، ليتم التأكيد على أنه سيغيب عن المشاركة في مباراة كأس السوبر.

وأشار ريناتو إلى أن إدارة النصر تسعى للتوصل إلى حل مؤقت معه، وذلك بالحصول على رواتب 3 أشهر، قيمتها 3 ملايين و 450 ألف ريال سعودي، على أن يتم سداد باقي المبلغ في وقت لاحق.

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يذكر أن مايكون قام بالتوقيع على عقود انضمامه لنادي النصر مع بداية الموسم الحالي، وذلك بعدما قام بتوقيع مخالصة مالية مع نادي جلطة سراي التركي ناديه القديم