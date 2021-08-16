وكيل مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام

أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام.

أغلق أليخاندرو كامانو وكيل اللاعبين الشهير الباب أمام رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح موقع "إف سي إنتر نيوز"، وأكد خلالها أن اللاعب سعيد مع فريقه.

ما الذي قاله وكيله لاوتارو مارتينيز؟

وقال كامانو: "لاوتارو يريد أن يحقق الفوز بالدوري الإيطالي مرة جديدة، وأن يلعب بطولة دوري أبطال جيدة مع إنتر، ولا يفكر أبدًا في مغادرة إيطاليا".

وأضاف: "سنقوم بكل شيء ممكن لنبقى مع إنتر، مارتينيز سعيد للغاية في ميلانو، ولديه علاقة جيدة مع زملائه في الفريق والمدرب الجديد".

وأردف: "لقد استمع للعديد من العروض لكن لم يتعامل مع أحدهم بشكل جدي، هو وأنا نؤمن أن مشواره في إنتر لا يزال مستمرًا".

وأكمل: "هو لا يتحدث عن الأموال، لكن عن كرة القدم وطريقة اللعب، الأمور الأخرى يتحدث فيها الوكيل".

ما هي أرقام لاوتارو في إنتر؟

النجم الأرجنتيني انضم لصفوف إنتر قادمًا من الدوري الأرجنتيني في 2018 في صفقة لم تكلف الفريق الإيطالي كثيرًا.

وسجل 49 هدفًا في 132 مباراة رفقة الفريق في كل البطولات، 40 منهم جاءوا في آخر موسمين ليساعد الفريق على استعادة الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضًا