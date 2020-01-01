وكيل مارتينيز: انتقال لاوتارو لبرشلونة "وهم إعلامي"

تصريحات لن تسعد جمهور برشلونة..

أحبط كارلوس ياكي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر، مساعي برشلونة في التوقيع مع موكله، عندما أكد أن انتقاله اقرب إلى الخيال عن الواقع المُعاش.

ومنذ أشهر وارتبط اسم لاوتارو بالانضمام إلى برشلونة في إطار سعيّ النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز مع تقدم الأوروجوياني في العمر.

أزمة كورونا كان تأثيرها حاضرًا على الصفقة، حيث يرفض إنتر مبدأ الصفقات التبادلية ويريد مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو للسماح لمهاجمه بالانتقال إلى كامب نو، بينما لا يمتلك برشلونة السيولة اللازمة.

المزيد من الفرق

وكيل لاوتارو في تصريحات للصحافة عن الأمر قال "انتقال لاوتارو إلى برشلونة مطروح فقط في وسائل الإعلام أكثر منه في الحياة الواقعية".

كما أضاف "لاوتارو لديه ثلاث سنوات في عقده مع إنتر وهو سعيد جدًا بناديه الحالي، لقد قدّم موسمًا جيدًا للغاية ولا تزال فرصة التتويج بالدوري الأوروبي حاضرة، آمل أن يتمكن إنتر من ذلك".

وأتم "لم أكن بحاجة أبدًا لأن أقدم له المشورة بشأن الانتقال إلى برشلونة أو البقاء في إنتر، لقد كان دائمًا بمثابة اللاعب مكتمل النضوج عبر السنين".

برشلونة فوّت فرصة التعاقد مع لاوتارو هذا الصيف نظير 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إنتر والذي انتهى يوم 11 يوليو الماضي، ليكون لزامًا على إدارة البرسا التفاوض مع النيراتزوري لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

الجدير بالذكر أن لاوتارو قد سجل هذا الموسم بقميص إنتر 22 هدفًا على صعيد الدوري الإيطالي و5 في دوري أبطال أوروبا مع هدفين في الكأس وهدف وحيد في الدوري الأوروبي.