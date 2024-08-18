شكك في النصر واتهم اللاعبين! .. وكيل لويس كاسترو يحسم جدل أنباء إقالته عقب خسارة السوبر

تصريحات تحمل بعض التلميحات الغريبة من وكيل البرتغالي!

حسم أنطونيو تيكسيرا؛ وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، الجدل الدائر حول الأخير عقب خسارة العالمي لكأس الدرعية للسوبر السعودي.

العالمي خسر أول ألقابه في الموسم الجديد 2024-2025 أمس السبت، بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد في النهائي، على استاد المحالة.

وعقب المباراة، زعمت بعض التقارير الصحفية أن إدارة النصر تستعد لإعلان إقالة كاسترو، خاصةً وأن هناك حالة غضب منه منذ الموسم الماضي، على إثر الخروج بصفر بطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن وكيل المدرب البرتغالي نفى هذه التقارير جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تخطره بأي شيء، لكن تصريحه حمل بعض التلميحات الغريبة.

تيكسيرا قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "لم يتم إبلاغنا بشيء حول عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد، ولم يحالفه التوفيق في السوبر".

وأضاف مثيرًا للجدل: "لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا"، في تلميحات ربما لاحتمالية إقالته، لكنه تشكك كذلك في قدرة العالمي على تحقيق البطولات دون كاسترو!

وأرجع تيكسيرا سبب الهزيمة إلى غياب لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، الذي تعرض للطرد خلال نصف النهائي أمم التعاون، بجانب اتهامه للاعبين بالتسبب في الهزيمة، متابعًا: "كذلك حصول الهلال على يوم إضافي منحه الأفضلية، والسبب الآخر هو اللاعبون".

يذكر أن كاسترو كان قد تولى المسؤولية الفنية للنصر في بداية الموسم الماضي، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم الجديد 2024-2025.

ولم يفلح البرتغالي في تحقيق أي بطولة مع العالمي باستثناء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية الودية" بالفوز أمام الهلال في النهائي (2-1).