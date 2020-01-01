وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح حقيقة اتفاق برشلونة وإنتر

بيتو ياكي وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يوضح حقيقة الاتفاق الأخير بين برشلونة وإنتر بشأن موكله.

كشف بيتو ياكي وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الحالي عن حقيقة الاتفاق الأخيرة بين برشلونة والنيراتزوري بشأن ضم اللاعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ياكي لصالح موقع "CittaCeleste" الإيطالي، حيث أكد أن كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي غير صحيح.

وشدد ياكي أن الأنباء الوحيدة الصحيحة هي التي تخرج منه أو من النادي الإيطالي أو حتى من برشلونة نفسه، لكن ليست تلك التي تظهر في الصحف.

المزيد من الفرق

"صلاح مثل الآلة، وفان دايك ملعون بوجود ميسي ورونالدو"

وقال ياكي: "كل ما يقال في الأيام الأخيرة عبر الصحف وفي الأخبار لا يوجد فيه أي شيء حقيقي على الإطلاق، أنا أقول لكم الحقيقة الوحيدة في ذلك الأمر".

وكانت تقارير صحفية عديدة في الأيام الأخيرة قد أكدت أن برشلونة توصل لاتفاق مع إنتر بشأن ضم اللاعب لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وجاء ذلك الاتفاق بحصول إنتر على 60 مليون يورو على أقساط بالإضافة إلى عدد من نجوم البلوجرانا له ليحسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو ويرفض برشلونة دفعه لعدم قدرته على ذلك، حيث سيكون مطلوب من الفريق الكتالوني تقديمه دفعة واحدة لإنتر لو أراد فسخ التعاقد.