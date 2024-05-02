وكيل لاعبين يحرض لاعب الهلال على الانتقال إلى الأهلي .. "مظلوم"

مطالبة اللاعب بالرحيل عن الهلال فورًا..

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"أريده في الأهلي".. هكذا تحدث أحد وكلاء اللاعبين، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد عام واحد قضاه في "الدرجة الأولى"، عقب هبوطه التاريخي؛ ليحسم الفريق الأول لكرة القدم، مجموعة من الصفقات المحلية والعالمية، مع مطالبات جماهيرية بالمزيد.

وفي هذا السياق.. أعرب وكيل اللاعبين غرم العمري، عن أمنيته بانتقال عبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الهلالي، إلى قلعة الرقي.

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العمري قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "الحمدان لاعب رائع، وأنا مقتنع جدًا به؛ لكن.. كيف تريدون أن يقدم نفس مستوى البرازيلي مالكوم والصربي أليكساندر ميتروفيتش في الهلال وهو يلعب عدد دقائق قليلة؟!".

تصريحات وكيل اللاعبين، جاءت ردًا على تقليل الإعلامي الرياضي وليد الفراج من اللاعب؛ عندما قال: "لماذا تطالب الجماهير بـ(إيقاف) مالكوم ولا تطالب بـ(إيقاف) الحمدان؟!"؛ في إشارة إلى احتمالية توقيع عقوبة على النجم البرازيلي، بسبب حركته غير الأخلاقية أمام الاتحاد.

وطالب غرم العمري، عبدالله الحمدان بـ"الرحيل" عن الهلال، والانتقال إلى فريق يتيح له اللعب بشكل مستمر، وتحديدًا الأهلي.

واعتبر العمري، أن الأهلي سيكون فريقًا مناسبًا للغاية للحمدان؛ خاصة أنه لا يضم أي لاعبين سعوديين في خط المقدمة، سوى الهداف فراس البريكان.

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