وكيل كيليني ينفي وجود مشكلة مع يوفنتوس بخصوص التجديد

هل يرحل كيليني عن يوفنتوس بنهاية الموسم؟ وكيل أعماله يجيب

قال دافيدي ليبي وكيل أعمال نجم يوفنتوس جورجيو كيليني إن موكله لا يمتلك أي أزمة بخصوص تجديد عقده مع نادي يوفنتوس.

وكان كيليني قد بات عنوانًا للعديد من الصحف التي تتحدث عن الميركاتو نظرًا لأن عقده مع السيدة العجوز ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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ووفقًا لما قاله وكيله ليبي، فإن يوفنتوس يلاحظ أن قائد الفريق والذي عاد خلال الأشهر الماضية من إصابته قد أثر مع الفريق بشكل إيجابي.

وقال كذلك إنه سيساعدهم على الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم في منافسة شرسة مع لاتسيو وإنتر، إلا أن تواجد كيليني سيكون إضافة قوية للفريق.

"وأضاف: "جورجيو شخصية قوية للغاية داخل وخارج الملعب، وجوده مع الفريق يعطي الكثير من الحماس وإضافته لا تقتصر على الأداء داخل المستطيل الأخضر فقط"

وتابع: "لن تكون هناك مشكلة مع كيليني بالنسبة لتجديد عقده، وما زلت أثق أن تواجده قادر على أن يضيف الكثير ليوفنتوس الحالي"

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يذكر أن يوفنتوس يحتل وصافة الدوري الإيطالي خلف لاتسيو، ولكن مع وجود مباراة مؤجلة مع إنتر سيعود للصدارة في حال فاز بها.