وكيل كيسي: لا توجد رغبة من إيطاليا لمحاربة العنصرية

كيسي أحدث ضحايا العنصرية في كرة القدم الأوروبية هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد وكيل أعمال فرانك كيسي لاعب نادي ميلان، أن إيطاليا لا يوجد لديها إرادة حقيقية لوقف التصرفات العنصرية تجاه اللاعبين.

وتعرض كيسي إلى هتافات عنصرية، في مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا مطلع الأسبوع الجاري، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال وكيل اللاعب الإيفواري في تصريحات صحفية: "اللاعبون الأفارقة، لا يهتمون بتلك الهتافات بهذا القدر".

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وواصل: "هذا لا يعني أن تلك التصرفات لا تؤذيهم، تلك الأمور يجب أن تتوقف فوراً".

وتابع: "ما قاله جمهور فيرونا غير مقبول ومخزي، أنا لا أرى إرادة حقيقية من إيطاليا لحل تلك المشاكل كما يحدث في باقي البلدان الأوروبية".

وأكمل: "في اعتقادي أنه من السهل تعقب العنصريين، ومعاقبتهم، الأمور تزداد سوءاً لا توجد أماكن محصنة ضد العنصرية".