وكيل كومان الجديد يزيد التكهنات بشأن مستقبل اللاعب

كومان سبق وصرح برغبته باللعب في إنجلترا

تحدث إيدي وارد الوكيل الجديد للاعب الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ، حول الخطة المستقبلية لموكله في الفترة المقبلة.

كومان يستعد رفقة بايرن ميونخ للمشاركة في مباراة قمة الدوري الألماني اليوم أمام لايبزيج المتصدر.

وقال وارد في حديث مع قناة "sport1 ": "كنجسلي سعيد للغاية هنا في بايرن لا يريد الخروج من هنا، استعداده يتمثل فقط في مباراة لايبزيج".

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وأضاف: "يريد المضي قدماً بأي شكل من الأشكال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة".

وتابع: "لا أظن أن كلمة وداعاً ستكون قريبة لكنها ورادة سنناقش في نهاية الموسم الخطط المستقبلية للاعب مع والده وما يريده من مسيرته".

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واقتبس وكيل كومان من حديث اللاعب في عام 2016 مع صحيفة "الجارديان"، بقوله بأن مسيرته بدأت للتو مع بايرن ميونخ ولكنه يطمح في اللعب يوماً ما في الدوري الإنجليزي.

وحسب "sport1 " فأن بايرن ميونخ لا يرغب في رحيل اللاعب في الوقت الحالي ويريد بقائه لأطول وقت بالرغم من إصاباته المتعددة في الفترة الأخيرة.

كومان كان قد أصيب في شهر ديسمبر على مستوى الركبة وغاب فترة كبيرة وسيحتفل بعودته أمام لايبزيج اليوم عندما يلعب بايرن ميونخ معه.