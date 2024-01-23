وكيل كانسيلو وفيليكس يعلن موقف برشلونة من ضمهما بشكل نهائي!

هناك صفقة أصعب من الأخرى

وسط كل التكهنات المُحيطة بمستقبلهما، خرج جورج مينديش وكيل جواو فيليكس وجواو كانسيلو ليحسم موقفهما من البقاء مع برشلونة.

الثنائي انضم للفريق الكتالوني من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على سبيل الإعارة الصيف الماضي، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن كانسيلو هو الأقرب للاستمرار، بينما لا يميل برشلونة لشراء فيليكس بسبب تراجع مستواه.

مينديش خرج لإنهاء الجدل في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، وأكد أن برشلونة يعمل على شراء الثنائي معًا بعد نهاية هذا الموسم.

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وقال عن فيليكس على وجه التحديد:"يؤدي بصورة جيدة حتى الآن، برشلونة سعداء جدًا به ويمكنهم رؤية ما فعله معهم، لا يوجد أي شك أن فيليكس لاعب عظيم".

ورغم تصريحات وكيل الثنائي، إلا أن مهمة التعاقد مع فيليكس ستكون أصعب بكثير من كانسيلو بسبب المقابل المالي الكبير الذي من المتوقع أن يطلبه أتلتيكو مدريد للتخلي عنه نهائيًا.

يذكر أن فيليكس ظهر في 26 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 5، بينما خاض كانسيلو 22 مواجهة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.