وكيل كاريلو يكشف عن أخر تطورات مصير اللاعب مع الهلال

الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف إليو كاساريتو وكيل أعمال المحترف البيروفي أندريه كاريلو عن أخر تطورات مصير اللاعب مع الفريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكيل كاريلو قال في تصريحات صحفية أن مستقبل الآن غير واضح بسبب عدم وجود إدارة جديدة لرئاسة النادي.

ويتنافس الثنائي فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة الزعيم الهلالي خلال الفترة المقبلة وهو ما يتسبب في تأجيل حسم العديد من الملفات.

قائمة المرشح موسى الموسى لرئاسة #الهلال التي تم اعتمادها من لجنة الإنتخابات:

⚫️مشاري المسعد

⚫️يعقوب المطير

⚫️عبدالله بن سعيد

⚫️فيصل بن سعيد

⚫️فيصل ابو ثنين pic.twitter.com/HtQbYfdp3k — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 13, 2019

كاساريتو أشار إلى وجود اهتمام ببقاء اللاعب وشراء عقده من نادي بنفيكا البرتغالي من قبل أحد المرشحين لرئاسة النادي ولكن الأمور لم تُحسم بعد.

الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من بنفيكا البرتغالي الصيف الماضي.

في الإطار نفسه كشف وكيل الدولي البيروفي عن وجود اهتمام بعض الأندية في الدوري الإنجليزي وإن لم تصل للمفاوضات الرسمية، حيث لعب كاريلو من قبل مع واتفورد في موسم 2017.