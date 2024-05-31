"إعارة فتى صغير تنتهي بإيذائه"

كرر أندري كوري، وكيل فيتور روكي، لاعب برشلونة، هجومه على تشافي هيرنانديز المدرب السابق للبارسا وإدارة النادي الكتالوني، دفاعًا عن موكله.

وأوضح كوري في تصريحات لـ"راديو ماركا": "ليس صحيحًا أن تشافي أراد ضم فيتور روكي في شهر ديسمبر الماضي. لقد أراده حتى قبل ذلك وتحديدًا في يوليو، لكنهم لم يسمحوا له بالقدوم. تشافي اتصل بي شخصيًا من أجل ذلك".

وأضاف: "كان يجب أن يحصل فيتور على المزيد من الدقائق ولا أحد يفهم سبب عدم منحها له. لم يتحدث تشافي مطلقًا مع اللاعب ولا أفهم هذا الموقف، إنه وضع ليس جيدًا على الإطلاق"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لا أعرف من المسؤول عن هذا الأمر، النادي أو المدرب سيتعين علينا إيجاد طريقة أخرى وسيكون متاحًا الانتقال إلى نادٍ آخر في أقرب فرصة".

وانتهز أندري كوري الفرصة، ليشن هجومًا آخر على إدارة برشلونة، رافضًا مقترح خروج موكله على سبيل الإعارة، وقال: "إما البيع نهائيًا أو البقاء والمشاركة مع الفريق. إذا لم يمنح برشلونة مساحة لفيتور، فللأسف سيتعين علينا التحدث مع النادي لإيجاد حل آخر".

وواصل: "إعارة فتى صغير تنتهي بإيذائه، لأنه يذهب إلى نادٍ آخر لا يملكه وليس لديه أي مصلحة في الاعتناء به، أفضل شيء هو البقاء، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسنعمل على ضمان رحيله بشكل دائم".

وختم وكيل روكي: "توقع فيتور مزيدًا من الدقائق مع تشافي في المباريات الأخيرة من الموسم. أمامه لاعب من الطراز العالمي مثل ليفاندوفسكي، لقد استغرق الأمر عامين للتأقلم والآن مع المدرب الجديد سيبدأ من الصفر".