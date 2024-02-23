وكيل علي البليهي يكشف عن حالة نجم الهلال الصحية بعد نقله للمستشفى

وعكة صحية مفاجئة للنجم الدولي علي البليهي..

كشف رفيع الشهراني، وكيل أعمال مدافع نادي الهلال علي البليهي، عن الحالة الصحية للاعب؛ بعد نقله إلى المستشفى، في الساعات الماضية.

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البليهي انتقل إلى المستشفى؛ بعد فوز الهلال (3-1) على نادي سباهان أصفهان الإيراني، مساء أمس الخميس، وحجز الفريق بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي.

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وفي البداية.. قدّم الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، الشكر إلى جميع من سأل عن الحالة الصحية لمدافع الزعيم الهلالي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

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وأشار وكيل اللاعب، إلى أن علي البليهي البالغ من العمر 34 سنة، عانى من بعض "الآلام الباطنية"، لذلك تم نقله إلى المستشفى؛ للاطمئنان على صحته.

وأكد رفيع الشهراني، على أن حالة البليهي الصحية، مستقرة في الوقت الحالي، متمنيًا له الصحة والعافية بحول الله تعالى.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.