وكيل ستيرلينج يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

هل ينتقل ستيرلينج إلى ريال مدريد؟

رد وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينج على شائعات رحيل موكله عن مانشستر سيتي الصيف المقبل.

ستيرلينج كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل، بعد العقوبات التي تعرض لها مانشستر سيتي بالإيقاف عن اللعب لمدة عامين في دوري أبطال أوروبا.

وقال وكيله في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "رحيم ملتزم بتعاقده مع السيتي ومرتاح هنا ويريد البقاء لأطول وقت ممكن رفقة الفريق".

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وتابع: "رحيم ليس لديه نية لترك الفريق في الفترة المقبلة، لديه طموح مع النادي وهو واثق من استئناف العقوبة التي تعرض لها النادي".

وأردف: "النادي أخبرنا أن نطمئن بشأن الاستئناف على العقوبة وأن كل شيء سيسير على ما يرام وهو ما يريده ستيرلينج بالبقاء في الوقت الحالي".

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اليويفا كان قد قرر إيقاف السيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين بداية من الموسم المقبل مع تغريم الفريق 30 مليون يورو.

وفي حالة التصديق على العقوبة بشكل نهائي فأن الفريق سيخسر حوالي 170 مليون يورو كل عام يتم إيقافه فيه لذلك سيكون عليه بيع أحد نجومه لتعويض الخسائر ويعتبر ستيرلينج ودي بروين الأقرب للرحيل في حال حدث ذلك.