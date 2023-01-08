وكيل رويس يرد على اهتمام النصر: الأمر طبيعي الآن

كشف ديريك هيبه وكيل أعمال ماركو ريوس قائد نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع صانع الألعاب.
النصر ارتبط مؤخرًا بالعديد من النجوم العالميين، وذلك منذ التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية لكرة القدم السعودية.
وكيل أعمال رويس قال عن اهتمام النصر بالتعاقد مع رويس في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده بعد ستة أشهر".
وأضاف: "ماركو أكد دائمًا على مدى أهمية دورتموند بالنسبة له، ولكنه أيضًا يريد مواصلة لعب كرة القدم، لذلك من الطبيعي تمامًا أن ننظر في خيارات أخرى".
وحسب الصحيفة الألمانية، فإن إدارة بوروسيا دورتموند لن تقدم بعد عرضًا لتجديد عقد رويس، وهو ما يجعله حرًا في التفاوض مع أندية أخرى.
ويحصل رويس على 12 مليون يورو سنويًا في بوروسيا دورتموند، ويرغب النادي الألماني في خفض هذا الراتب بصورة كبيرة إذا ما جدد عقد نجمه البالغ من العمر 33 عامًا.
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