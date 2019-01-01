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وكيل ديجانيني تافاريس يُعلق على مصيره مع الأهلي

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تقارير صحفية ربطت أسم باللاعب بنادي إشبيلية الإسباني، بجانب العديد من الأندية الأوروبية التي تتابع اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد بيدرو كورديرو وكيل أعمال الرأس الأخضري ديجانيني تافاريس مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وجود اهتمام كبير من بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب.

وكيل اللاعب في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" في الوقت نفسه أشار إلى أنه يشعر بالراحة داخل جدران النادي الأهلي.

ورداً على هدف اللاعب في الوقت الحالي، أوضح بيدرو أن التركيز حاليًا على أن يكون أفضل لاعب وهداف في المملكة العربية السعودية، ولا يفكر بأي أمر آخر.

كما رفض وكيل اللاعب الكشف عن كواليس الاجتماع الذي عقده مع أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في النادي الأهلي، مؤكداً إن هذه الأمور سرية.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم باللاعب بنادي إشبيلية الإسباني، بجانب العديد من الأندية الأوروبية التي تتابع اللاعب.

وكيل ديجانيني أنهى تصريحاته في هذا الشأن مشيراً إلى إنه لاعب مميز، وطبيعي أن يرى العديد من الأندية المهتمة من جميع أنحاء العالم، لكنه الآن يركز على ناديه الحالي.

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