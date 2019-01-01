وكيل ديبالا يكشف أسباب فشل انتقاله إلى البريميرليج

ديبالا لا يلعب في يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف وكيل باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، الأسباب وراء فشل انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال هذا الصيف.

ودخل وكلاء ديبالا في مفاوضات مع الناديين بوقت سابق، بحسب التقارير، ثم انهارت الصفقة بسبب عمولة الوكلاء.

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وقال وكيل اللاعب مع "توتوسبورت": "صحيح تحدثت مع نادٍ إنجليزي، ولكن الأحاديث عن مشكلة في العمولة غير صحيحة، المشكلة كانت بين الناديين".

وأكمل: "لا صحة أيضاً لوجود رحلة مقررة إلى باريس، ديبالا يحتاج للاستمتاع باللحظة، وسنرى ما سيجلبه المستقبل".

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وربطت التقارير ديبالا بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، أو إلى إنتر في صفقة تبادلية مع مهاجمه ماورو إيكاردي.

ولم يشترك ديبالا أساسياً في مباراة يوفنتوس أمام بارما السبت، ودفع الجهاز الفني بالأرجنتيني جونزالو هيجواين أساسياً.