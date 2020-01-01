وكيل حكيمي ردًا على إنتر: سيعود إلى ريال مدريد

جميع الأندية الكبيرة تريده..

نعت أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند، موكله بأنه "الظهير الأيمن الأفضل في العالم" جنبًا إلى جنب مع ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، مؤكدًا على أنه مطمع لجميع الأندية الأوروبية الكبيرة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند بنهاية هذا الموسم ليعود مجددًا إلى ناديه الأصلي ريال مدريد وسط اهتمام من كبار القارة العجوز وعلى رأسهم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بالظفر بخدمات الدولي المغربي.

وكيل أعماله: حكيمي أفضل ظهير في العالم

حكيمي يعيش هذا الموسم أفضل فتراته على الإطلاق في مسيرته الكروية، حيث سجل حتى مارس سبعة أهداف مع صناعته لعشرة آخرين خلال مشواره مع كتيبة لوسيان فافر، كما قدّم أداءً دفاعيًا مميزًا جعله الظهير الأيمن الأبرز على صعيد الدوري الألماني.

المزيد من الفرق

أرنولد بدوره هو أكثر ظهير صناعةً للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم وبات من أهم الأعمدة في كتيبة يورجن كلوب، ويؤمن كامانو أن الثنائي هما الأفضل في العالم ومن المبرر اهتمام الجميع بهما.

الوكيل في تصريحات لسكاي سبورت قال "أشرف هو أفضل ظهير أيمن في العالم مع ألكسندر أرنولد، جميع الفرق الأوروبية تريده بما في ذلك ريال مدريد.".

وأضاف "لكن بوروسيا دورتموند يظل خيارًا قائمًا لنا. بايرن ميونخ؟ لقد قرأت بالفعل في الصحف عن اهتمامهم به، ولكن لم يتواصل أحد معي من هناك.".

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وكيل أعمال أشرف حكيمي يرد على عرض إنتر

وبسؤال وكيل أعماله حول شائعات اقتراب اللاعب من الانضمام إلى إنتر الإيطالي أجاب: "لا يوجد أي عروض، سوف يعود إلى ريال مدريد بعد انتهاء الإعارة".

ويُعاني العملاق البافاري بوضوح في مركز الظهير الأيمن بعد تفضيل المدرب هانزي فليك للاعتماد على جوشوا كيميش في منتصف الملعب، مما يجعل بنيامين بافارد هو الخيار الوحيد في الجبهة مع ضعف إسهاماته الهجومية.

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يؤمن بضرورة عودة أسد الأطلسي لدعم الجبهة اليُمنى بعدما أُعجِب بما قدمه في سيجنال إيدونا بارك العامين الأخيرين، فيما تؤكد تقارير أخرى أن حكيمي في طريقه لتجربة جديدة قد تكون في يوفنتوس.