وكيل جورجينيو يلمح إلى اقترابه من يوفنتوس

هل يجتمع جورجينيو وماوريسيو ساري من جديد في يوفنتوس؟

لمح وكيل أعمال النجم الإيطالي جورجينيو إلى إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف تشيلسي والانضمام إلى يوفنتوس خلال الصيف المقبل.

وكان جورجينيو قد انتقل إلى تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضي، وذلك بأمر من ماوريسيو ساري الذي اكتشف إمكانياته مع نابولي.

المزيد من الفرق

وحول مستقبل اللاعب، تحدث وكيل أعماله عن طموحاته بالنسبة لما هو آت، حيث أشار إلى أنه يفكر في المشاركة مع المنتخب الإيطالي في يورو 2020.

وأضاف لتوتو ميركاتو أن اليورو سيكون خطوة مهمة للأمام بالنسبة للاعب خاصة وأنه لم يشارك في أي بطولة دولية مع المنتخب حتى الآن.

وتابع: "أنا متأكد من وصول العديد من العروض خلال الصيف المقبل وبعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية، وذلك يرجع إلى أنه لا يوجد العديد من اللاعبين المشابهين له"

وأردف: "من الممكن أن يتضمن ذلك الانتقال إلى يوفنتوس من أجل الاجتماع مع مدربه السابق ماوريسيو ساري؟ لم لا؟ هذا اقتراح ممكن"

جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أشعل حربًا قضائية في كوريا الجنوبية

يذكر أن متوسط الميدان الإيطالي جورجينيو قد انتقل إلى تشيلسي قادمًا من نابولي مقابل 57 مليون يورو، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018.