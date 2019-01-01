وكيل جورجينيو لا يستبعد عودته لإيطاليا

لاعب نابولي السابق لا يستبعد كافة الخيارات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض جواو سانتوس وكيل جورجينيو نجم وسط تشيلسي، استبعاد إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي في أي وقت.

وقال سانتوس لراديو سبورتيفا:"لقد كان عاماً إيجابياً بالنسبة لجورجينيو، إنه يؤدي بشكل جيد مع المنتخب ويمكنه المشاركة في يورو 2020".

وأضاف:"أيضاً يمكنه تسديد ركلات الجزاء. أنا سعيد للغاية لأجله، وهو يعمل بكل جدية في كل يوم".

وأوضح:"بالطبع لم يكن الأمر إيجابياً حين كان جامبييرو فينتورا (المدرب السابق) مدرباً لإيطاليا، ولكنه الآن (جورجينيو) قد أصبح الخيار الأول في الوسط".

وتابع:"بالنسبة للعودة إلى الدوري الإيطالي، كل شيء ممكن، ودائماً ما ستنتابه الرغبة للعودة إلى الديار".

يذكر أن جورجينيو انتقل إلى تشيلسي في صيف 2018، قادماً من نابولي الإيطالي.