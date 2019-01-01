وكيل توريرا يلمح لتحمسه للعمل مع مدرب ميلان الجديد

الشكوك تستمر حول مستقبل الدولي الأوروجوياني مع أرسنال

نفى وكيل أعمال لاعب الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا، وجود أي مفاوضات مع ميلان لرحيله عن أرسنال.

توريرا برز كأحد أهم أهداف المدرب ماركو جيامباولو فور توليه تدريب ميلان، حيث سبق وأن عمل مع توريرا في سامبدوريا.

اعتقال بلاتيني للتحقيق في منح مونديال 2022 إلى قطر

بابلو بينتانكور وكيل أعمال اللاعب قال في تصريحات صحفية:"لا أعرف أي شيء عن اهتمام ميلان، ولم يتصل أحد بنا".

وأضاف:"سمعت عن تلك الأنباء والشائعات من خلال الصحف فقط".

لويس سواريز: من الذي لا يريد الاستمتاع بلاعبين مثل نيمار؟

وعن تحمس اللاعب في حالة اتصال جيامباولو به:"نعم بكل تأكيد".

يذكر أن ميلان عرض على المدفعجية لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي في صفقة تبادلية، من أجل تسهيل الحصول على خدمات توريرا.