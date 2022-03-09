وكيل تاليسكا يثير الجدل حول مستقبله مع النصر

أثيرت حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، وإمكانية رحيله عن صفوف نادي النصر السعودي.

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 28 سنة مستويات مميزة مع النصر، منذ قدومه للفريق في صيف 2021 قادمًا من الدوري الصيني.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن تاليسكا قد يرحل عن النادي السعودي قريبًا، من أجل خوض تجربة جديدة في تركيا الصيف القادم.

من الأقرب للتعاقد مع تاليسكا؟

أكد موقع "fotomac" التركي أن وكيل أعمال النجم البرازيلي يعمل حاليًا إلى إعادته مرة أخرى للدوري التركي الذي سبق أن تواجد به مع بشكتاش.

وأوضح أن الوكيل قام بمتابعة حساب نادي فنربخشه التركي، وسط تكهنات حول دخول الطرفين في مفاوضات رسمية.

وأشار إلى أن هناك المهمة لن تكون سهلة على فنربخشه لضم اللاعب، بوجود منافسة شرسة من جلطة سراي وبشكتاش للحصول على توقيعه.

ماذا قدم تاليسكا مع النصر هذا الموسم؟

ويظهر اللاعب البرازيلي بصورة مميزة مع فريقه مؤخرًا، حيث سجل 14 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستعد اللاعب لخوض مواجهة صعبة للنصر أمام الاتفاق يوم الجمعة المقبل، في الجولة 24 من عمر البطولة.

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