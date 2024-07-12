وكيل أعمال مراد ياكين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات الاتحاد!

هل كان يتفاوض الاتحاد مع ياكين؟

كشف جان لوكا وكيل أعمال المدرب السويسري مراد ياكين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع الأخير من أجل تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ويبحث الاتحاد حاليًا عن التعاقد مع مدرب جديد ليقوده، خلفًا لمارسيلو جاياردو خلال الوقت الحالي، حيث اقترب كثيرًا من التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأكد الدكتور فايز شيخ المدير التنفيذي للاستثمارات والعلاقات الدولية لنادي شافهاوزن السويسري عبر حسابه على "إكس" أنه تواصل مع جان لوكا وكيل أعمال المدرب ياكين، لمعرفة حقيقة مفاوضات الاتحاد.

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وجاء نص تغريدة فايز شيخ كالآتي: "كنت قبل قليل في اتصال هاتفي مع الصحفي الكبير عثمان أبو بكر مالي، ومع السيد جان لوكا وكيل أعمال المدرب مراد ياكين، حيث أفاد بالفم الملين، لم يكن هناك أي تواصل من طرف إدارة الاتحاد، ولم يصل أي عرض، وكل ما في الأمر زوبعة إعلامية".

وارتبط اسم ياكين بنادي الاتحاد مؤخرًا، بعد أن قاد منتخب سويسرا للوصول إلى ربع نهائي يورو 2024، وقدم الفريق معه مستوى رائع نال إشادة الجميع.