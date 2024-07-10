وكيل أعمال لوران بلان يحسم موقفه من الاتحاد .. وتطور بشأن مراد ياكين

تعرف على موقف بلان من قيادة الاتحاد

يبحث نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي عن مدرب جديد يقوده، خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تمت إقالته مؤخرًا، حيث حسم وكيل أعمال الفرنسي لوران بلان موقفه من قيادة العميد.

وكان الاتحاد قد قام بإقالة جاياردو بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته، وعدم قناعة الإدارة بما يقدمه.

وكشف الإعلامي جيانلويجي لونجاري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الاتحاد حصل على موافقة لوران بلان بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لونجاري أن الاتحاد مازال ينتظر رد المدرب السويسري مراد ياكين، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبل.

ومن جانبه رد جان بيير بيرينس وكيل أعمال لوران بلان على الأخبار التي تفيد بأن المدرب الفرنسي أتم اتفاقه مع الاتحاد، خلال تصريحات لموقع "شوووت".

وقال بيرينس: "مفاوضات الاتحاد لم تنته بعد، وهناك بعض الرتوش الأخيرة المتبقية في بنود العقد بين لوران بلان والاتحاد".