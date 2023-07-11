وكيل أعمال فان دير سار: لقد حذرته.. والأمور لا تسير على ما يرام!

القلق يتواصل بشأن الحارس الهولندي

تحدث روب يانسن، وكيل أعمال ومحامي الدولي الهولندي السابق إدوين فان دير سار الذي تم حجزه في العناية المركزة بسبب نزيف مفاجئ في المخ، عن حالة موكله الذي يرتبط معه بعلاقة تاريخية منذ كان لاعبًا.

وقال يانسن في بودكاست KieftJansenEgmondGijp الهولندي: "بالطبع الأمور لا تسير على ما يرام بشكل كامل، إنما يمكن تسمية الوضع بأنه (تحت السيطرة)، كل ما أركز عليه الآن هو حماية أسرته، وهو في أيد أمينة، زوجته هناك مع ابنها، وهناك اتصال مستمر في هولندا حول كيفية المضي قدمًا والوصول إلى أفضل حالة له".

وأضاف: "إنه يحتاج إلى الراحة بشكل جيد، نحن على ثقة من أن هذا سينجح، لكن الأمر ليس سهلًا، نزيف المخ أمر خطير للغاية".

أشار يانسن أيضًا إلى أن فان دير سار كان في حالة استثارة كبيرة بعد رحيله عن أياكس حيث قال: "لقد أجريت مع إدوين عددًا من المحادثات، كان ذلك قبل أسابيع من اتخاذ هذا القرار، قلت حينها، إن عليه أن يتوقف، لقد فعل ما كان عليه القيام به، في مرحلة معينة لن يتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح مرة أخرى".