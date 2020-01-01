وكيل السولية يكشف حقيقة تلقيه عرضًا من لاتسيو الإيطالي

انتشر فيديو لعمرو السولية يؤكد خلاله تلقيه عرضًا من لاتسيو الإيطالي.

كشف تامر النحاس، مدير أعمال عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حقيقة تلقي الأخير عرضًا من نادي لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى عمرو السولية، يتحدث خلاله عن تلقيه عرضًا من لاتسيو، مطالبًا إدارة الأهلي بالموافقة على العرض من أجل الرحيل.

النحاس قال خلال تصريحات صحفية: "هناك وكيلًا إيطاليًا تواصل مع السولية ومعي منذ 14 شهرًا تقريبًا، وأكد لنا على اهتمام لاتسيو بضم اللاعب، ولكن الأمر لم يكتمل وقتها".

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مدير أعمال السولية تابع: "من الممكن أن يرحل عمرو السولية إلى الدوري السعودي في المستقبل القريب، وذلك قد يكون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو بنهاية الموسم".

وشدد تامر النحاس على أن هناك اهتمامًا من جانب عدد من الأندية السعودي من أجل ضم عمرو السولية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد تتم الصفقة بنهاية الموسم.

واختتم النحاس تصريحاته قائلًا: "السولية تركيزه منصب حاليًا على منتخب مصر، وأيضًا على تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.