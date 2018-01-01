وكيل إيكاردي السابق: واندا لا تهتم سوى بالمال

الشد والجذب مازال متواصلًا بين واندا وارا والإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الشد والجذب بين واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي والإنتر سيتواصل ويدخل مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة، إذ بدأت أطراف أخرى تدخل ذلك الصراع حول تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني.

وبدأت واندا الحلقة الأخيرة من التوتر بالقول أن مفاوضات تجديد عقد موكلها لا تسير بشكل جيد وأن الإنتر أراد بيعه لليوفنتوس الصيف الماضي، ليرد بيير أوزيليو المدير الرياضي للنادي مؤكدًا أن الأمر لا يستحق أن يُبحث ولا يستحق سوى الضحك.

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أبلان مورينو وكيل أعمال إيكاردي السابق تدخل في القضية قائلًا لراديو سبورتيفا "إيكاردي يُقدم الكثير على الملعب كمهاجم، لكن يوجد بجانبه من يؤثر عليه سلبًا، شخص لا يهتم سوى بالمال. عمله على الملعب رائع جدًا وقد تطور كثيرًا في الكرة الإيطالية لأن عقليته وجسده مناسبان جدًا للسيري آ، لكن واندا نارا لا تهتم سوى بالمال وليس سُمعة أو قيمة قائد الإنتر".

أضاف "أي وكيل لاعبين يستطيع الحديث عن تجديد العقد، لكن أسلوب الحديث مهم للغاية. لا يمكنك أن تقول "تلك الأرقام التي يُريدها إيكاردي" ومن ثم تنشر كل شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عليهم الذهاب للإنتر والحديث معهم بدلًا من نشر كل شيء عبر الإنترنت".