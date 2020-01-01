وكيل أوتاميندي يفتح الباب أمام رحيله في الصيف عن السيتي

رغم السنتين في عقده ولكنه يُريد العودة إلى الأرجنتين..

فتح سيندوا، وكيل أعمال نيكولاس أوتاميندي، لاعب مانشستر سيتي، الأبواب أمام رحيل موكله عن ناديه الإنجليزي في الصيف المقبل.

الدولي الأرجنتيني لا يعيش أفضل فتراته داخل السيتي حاليًا، حيث فضّل بيب جوارديولا أن يُشرك فيرناندينو كقلب دفاع عنه لتعويض غياب إيميرك لابورت في الأشهر الماضية.

عقد أوتاميندي مع السيتي يتبقى به عامان، ولكن وفقًا لوكيله، فإنه يتمنى أن يلعب في ريفر بليت على أن تكون هذه الخطوة هي الختامية في مسيرته بكرة القدم.

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سيندوا قال في حديث صحفي "رغبة نيكولاس هي الاعتزال في الريفر، إنه مستعد للموت في سبيل تحقيق هذه الغاية.".

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كما أضاف "إنه جيد حاليًا في مانشستر سيتي، يلعب بصورة أكثر من العام الماضي. لكن إذا اتصل به أحد من الريفر وأقنعه، فقد يحدث الأمر في الصيف.".

"لم يتصل بي أحدًا ولكنهم لم يقوموا بأي خطوات. دعني أخبرك أن مكالمة واحدة من جالاردو (مدرب الريفر) قد تغير كل شيء."

وأتم "من الصعب للغاية أن يدفع فريق أرجنتيني راتب أوتاميندي الحالي. إنه أفضل لاعب ويلعب في أفضل دوري في العالم.".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد شارك هذا الموسم رفقة كتيبة جوارديولا في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي فقط، ويعد الخيار الثالث في دفاعات السيتيزنز.