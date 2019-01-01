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الانتقالات

وكيل أعمال أشرف حكيمي: العودة لريال مدريد حتمية

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تعرف على تصريحات وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي بشأن مستقبله
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي، أليخاندرو كامينياو، عودة اللاعب إلى ريال مدريد عقب انتهاء فترة الإعارة في صفوف بروسيا دورتموند.

حكيمي انضم إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين في الصيف الماضي.

وقال أليخاندرو في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حكيمي لديه عقد مع دورتموند ينتهي في صيف 2020 ويجب عليه العودة بعدها إلى ريال مدريد".

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وتابع: "من المؤكد أنّ اللاعب سوف يكون في ريال مدريد ولن يستمر في ألمانيا".

وكان سباستيان كيل مسؤول قسم تراخيص اللاعبين في أسود فيستفاليا قد اعترف بصعوبة ضم حكيمي بصورة نهائية.

حكيمي صنع 7 أهداف وسجل اثنين خلال الموسم الجاري مع دورتموند وصار أساسيًا في كتيبة لوسيان فافر.

 

 

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