وكيله يؤكد تلقيه العديد من العروض .. مهاجم الاتحاد يُقرر الرحيل بنهاية الموسم

الاتحاد مقبل على ثورة انتقالات الصيف القادم

SHAHID

قرر مهاجم الاتحاد، رومارينيو، الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليكتب بذلك كلمة النهاية لمغامرة ممتازة تُوجت بالفوز بالدوري السعودي 2022-2023.

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المهاجم البرازيلي كان مرشحًا فوق العادة للرحيل عن الاتحاد خلال يناير الماضي، لكن الإدارة اتخذت قرارها في النهاية بالحفاظ عليه حتى نهاية عقده في يونيو المقبل وفسخ عقد إيجور كورونادو.

ليوناردو أوليفيرا، وكيل اللاعب، أكد قرار موكله، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من العروض سواء من داخل السعودية أو خارجها.

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وأوضح ليوناردو أن رومارينيو لم يحسم بعد خطوته القادمة، إذ سيدرس جميع الخيارات المتاحة، إذ قال لصحيفة الرياضية "رومارينيو يمتلك عروضًا من السعودية والإمارات وقطر والبرازيل، ولكن لم يحدد وجهته المقبلة بشكل رسمي حتى الآن، ويدرس جميع العروض التي تلقاها".

المهاجم صاحب الـ33 عامًا انضم للاتحاد قادمًا من الجزيرة الإماراتي عام 2018 وقد خاض مع الفريق التجربة المريرة بالكفاح للبقاء في دوري المحترفين وتُوج معه بالدوري والسوبر.

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