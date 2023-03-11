وكيله يفجر مفاجأة: إيجور كورونادو جدد عقده مع الاتحاد براتب أقل!

النجم البرازيلي جدد عقده مع الاتحاد مؤخرًا

فجر الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا مفاجأة من العيار الثقيل حين نقل على لسان رفائيل براندينو وكيل نجم الاتحاد إيجور كورونادو قوله أن موكله جدد عقده مع ناديه السعودي براتب أقل مما كان يحصل عليه بموجب العقد القديم.

الاتحاد كان قد ضم كورونادو صيف 2021 من الشارقة وقد وقع معه عقدًا يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لعام ثالث، ومؤخرًا أعلن النادي تجديد العقد لموسمين إضافيين دون الكشف عن التفاصيل المالية.

نيكولا قال عبر يوتيوب أن كورونادو، وحسب وكيله، كان مطلوبًا في 7-8 أندية برازيلية أبرزها وأكثرها جدية فاسكو دي جاما، مشيرًا إلى أنها جميعًا كانت تنتظر انتهاء عقده مع الاتحاد الصيف القادم للتحرك نحو ضمه.

وأوضح الصحفي البارز نقلًا عن وكيل كورونادو "الموضوع الآن أغلق تمامًا بعدما جدد كورونادو عقده مع الاتحاد لموسمين جديدين، سيحصل على راتب 5 ملايين دولار سنويًا وهو أقل بقليل مما كان يحصل عليه سابقًا، 5.5 ملايين دولار سنويًا، لكنه بالطبع أكثر مما تستطيع الأندية البرازيلية منحه".

يُشار إلى أن لاعب الشارقة الإماراتي السابق يُقدم موسمًا مميزًا في دوري روشن السعودي حيث يحتل وصافة صناع الأهداف برصيد 8 تمريرات حاسمة.