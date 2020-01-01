وكيله: لاوتارو مارتينيز لا يهتم ببرشلونة وريال مدريد

التركيز منصب على الإنتر فقط..

زعم بيتو ياكوي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، أن موكله غير مهتم بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد، وأكد على أن تركيزه الحالي منصب فقط على رحلته مع النيراتزوري.

وبرز مارتينيز كواحد من أفضل المهاجمين في العالم خلال هذا الموسم، مما جعل برشلونة يضعه كخيار أول لتعويض لويس سواريز، بينما يتمنى زين الدين زيدان جلبه إلى سانتياجو برنابيو لمعاونة كريم بنزيما.

ياكوي في تصريحات صحفية قال عن الأمر "لقد قيل أن ريال مدريد وبرشلونة يرغبان في ضمه، ولكن هذا لا يعني شيئًا له، بالنسبة لآخرين فإنهم قد لا يناموا الليل.".

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كما أضاف "لم يتصل بي على الإطلاق ليسأل إذا ما كانت هذه الشائعات حقيقة أم لا، إنه يركز على المكان الذي هو فيه وعلى عمله فقط.".

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وأردف "لقد تحدث معنا العديد من الناس حوله، وحتى الآن من تحدث معي مباشرةً بشأنه لم يكونوا موكلين من الأندية المختلفة. لا يوجد شيء رسمي أو حقيقي.".

وأتم "أن تكون مرغوبًا في سوق الانتقالات فهذا شيء تحلم به، ولكن بالنسبة له فهو لا يهتم، إنه يريد فقط أن يلعب كرة القدم ويسجل العديد من الأهداف.".

"تطوره الثابت يعني أن أفضل الأندية ترغب في أن تضمه، نأمل في أن يُكافأ على مجهوداته التي يبذلها بالشكل الذي يستحقه."

يذكر أن التقارير من الصحف الإيطالية قد أشارت إلى أن الدولي الأرجنتيني قد يُجدد عقده قريبًا رفقة كتيبة أنطونيو كونتي، لكن من غير المعلوم إذا ما سيستمر الموقف على ما هو عليه بعد أزمة كورونا أم سيرحل عن سان سيرو لتوفير النفقات.