وكيله: "على ريال مدريد تقبيل الأرض التي يسير عليها جاريث بيل"

وكيل جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد بعد رحيل النجم الويلزي لصفوف توتنهام.

فتح جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد المعار لتوتنهام النار على النادي الملكي والصحافة في إسبانيا وإنجلترا بسبب انتقادات موكله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح إذاعة "توك سبورت"، وأكد خلالها أن ما حققه بيل في ريال مدريد كان يجب أن تتم مقابلته بالمزيد من الاحترام.

وقال بارنيت: "لقد كنت وكيلًا لجاريث بيل منذ أن كان صغيرًا للغاية، وأنا فخور بكل ما حققه، ليس فقط داخل الملعب لكن خارجه أيضًا، فهو لم يسبق له أن قال أو فعل شيئًا خاطئًا، وحياته نموذجية".

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وأضاف: "عندما ذهب لريال مدريد بدأت إحدى الصحف في الكتابة عن عائلته وزوجته وعائلتها، كان ذلك مخذيًا حقًا، على تلك الصحف أن تتوقف عن ذلك".

وأردف: "الأمر مزعج للغاية ومماثل لما حدث معه في ريال مدريد، بعد كل ما حققه لهم عليهم أن يقبلوا الأرض التي يسير عليها".

وأكمل: "بالنسبة لشخص حقق كل ما حققه بيل في ريال مدريد فهو لم يحصل على الاحترام الكافي، وهذه مشكلة كبيرة للغاية، لقد تحدثوا عنه بسوء وعن أنه لا يحب كرة القدم، أتمنى أن نشاهد عكس ذلك في توتنهام حتى يتوقف الجميع عن تلك الأحاديث التافهة".

وتطرق للحديث عن أزمة حبه للجولف الشهيرة: "بعض الذي كُتب في ذلك الشأن سواء في إنجلترا أو إسبانيا عبارة عن تفاهات غير صحيحة على الإطلاق".

وأنهى تصريحاته: "بيل بالفعل واحد من أعظم اللاعبين في العالم وليس عليه أن يثبت أي شيء لأي شخص، لقد فاز بكل شيء ممكن عدا كأس العالم وذلك الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لمنتخب مثل ويلز".

جدير بالذكر أن رحيل بيل لصفوف توتنهام جاء في صورة إعارة لمدة موسم واحد فقط وقابلة للتجديد لموسم آخر سيكون هو الأخير في عقده مع ريال مدريد.