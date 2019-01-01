وكيله: روجاني غامر بالبقاء في يوفنتوس، كان سيلعب أساسيًا مع ميلان

اللاعب لا يلعب بصورة منتظمة في تورينو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف دافيدي توركيا قرار موكله دانييلي روجاني بالبقاء في يوفنتوس بالمغامرة، مؤكدًا أنه كان سيلعب أساسيًا في ميلان.

ويُعد روجاني أحد أبرز المواهب الدفاعية في كرة القدم الإيطالية، لكن فيها يحمل الموهبة الأخرى "أليسيو رومانيولي" شارة القيادة في ميلان، يُعاني هو كثيرًا للعب بشكل منتظم مع يوفنتوس.

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وكيله تحدث عن الأمر قائلًا لراديو مارتي "روجاني ربما كان أسهل له أن يلعب أساسيًا مع ميلان، لكن هنا في يوفنتوس المنافسة موجودة دومًا. إن كان أمامك جيورجيو كيليني مثلًا، فمن الصعب أن تكون الخيار الأول".

"روجاني قرر البقاء في نادٍ كبير مثل اليوفنتوس، لكنه غامر باللعب أساسيًا".

يُذكر ان مدافع إمبولي السابق تلقى خلال الموسمين الأخيرين عدة عروض من تشيلسي ونابولي، لكنه قرر البقاء وتجديد عقده مع يوفنتوس، وقد خاض صاحب الـ25 عامًا 19 مباراة رسمية مع البيانكونيري هذا الموسم.