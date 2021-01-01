وكيله: رغم الوضع الإداري الصعب، حكيمي سعيد في إنتر

لغط كثير حول مستقبل اللاعب

أوضح وكيل المغربي أشرف حكيمي مصير اللاعب ومستقبله مع إنتر بعد الحديث عن احتمالية رحيله بسبب المشاكل الإدارية في النيراتزوري.

ولم يدفع إنتر القسط الأول المتعلق بصفقة انتقال حكيمي من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، وتبلغ قيمته 10 ملايين، ولكن النادي الإسباني أكد التأجيل بالاتفاق مع نظيره الإيطالي.

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وقال وكيل اللاعب أليخاندرو كامانو مع "كالتشيو ميركاتو": "اليوم هو سعيد لأنه يلعب في فريق مهم، لا أعرف ما قد يحدث بالمستقبل ولكنه سعيد باللعب في إنتر".

وأضاف: "الهدف تحقيق السكوديتو وبعد ذلك الوضع الإداري للنادي صعب، ولكن أكرر، على الصعيد الكروي هو سعيد في إنتر ويملك عقداً لخمس سنوات".

وواصل الوكيل: "وقعنا عقداً طويل الأمد لأننا نثق في مشروع إنتر، سنرى ما سيجلب المستقبل، ولكنها خطوة مهمة في مشواره، لا ننوي بالتأكيد الرحيل في تلك الظروف الصعبة".

وختم: "بعد وصول رونالدو لإيطاليا، عديد اللاعبين اختاروا الانضمام للسيري آ، كمشجع للكرة، أحب رؤية حكيمي".

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ويعاني إنتر في إيجاد سيولة مادية من أجل دفع الرواتب والمبالغ المستحقة عليه عن الشهور الماضية، ولكن آخر التقارير تشير إلى توصله لاتفاق من أجل الحصول على قرض لسد العجز من شركة أمريكية.