وكيله: ديبالا سبب فشل انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس

العملية الأكبر في مسيرتي..

كشف فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، أن موكله كان على وشك الانضمام إلى يوفنتوس في الصيف الماضي لولا عدم توصل باولو ديبالا لاتفاق مع مانشستر يونايتد.

لوكاكو قال في أكثر من مناسبة أنه كان قريبًا من يوفنتوس ولكنه اختار في النهاية إنتر بسبب وجود أنطونيو كونتي هناك وعشقه للنيراتزوري من جهة أخرى، وقد أكمل وكيله القصة بأن ديبالا كان له تأثير السحر على الصفقة أيضًا.

مانشستر يونايتد في سبيل ترك لوكاكو طلب مبلغًا كبيرًا، فما كان من إدارة اليوفي سوى أن تعرض ديبالا في مقابل لوكاكو ومبلغ مالي إضافي، غير أن الدولي الأرجنتيني اختلف مع إدارة المانيو على بعض التفاصيل المادية وفشلت الصفقة.

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في نهاية المطاف، تمكن إنتر من الظفر بالدولي البلجيكي نظير 65 مليون يورو، وقد أثبت لوكاكو أنه يستحق هذا القدر الكبير من المال نسبةً إلى ما قدمه داخل سان سيرو خلال نصف هذا الموسم.

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باستوريلو قال "أعرب لوكاكو عن رغبته في مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، كان في حاجة إلى أن يشعر بالحب، وقد أحدث هذا فرق في الصفقة، لقد أدرك دفء مشجعي إنتر عن يوفنتوس.".

كما أضاف "يوفنتوس هو النادي الأفضل، لذلك كان العديد ليكونوا سعداء بهذه الصفقة إن تمت، ولكن إنتر شكل نقطة تحول ورأى ذلك على الفوز، لقد شعر بأنه محبوب بين أنصاره.".

وأتم "بعد ذلك، كان عدم وصول ديبالا إلى اتفاق مع مانشستر يوناتيد عاملًا حاسمًا أيضًا. لقد قام رئيس إنتر وكونتي برفع عرض النادي إلى الحد الأقصى مما أنهى الأمر لصالحهم.".

يذكر أن كرة القدم الإيطالية متوقفة حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد أعرب لوكاكو في فيديو مسجل عن شعوره الجم بالملل من جراء الجلوس في المنزل في العزل الطبي وعدم قدرته على التدرب واللعب كالعادة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ديبالا هو أحدث ضحايا فيروس كورونا، حيث تأكد إصابته بالمرض هو وصديقته وهو قيد العزل الطبي حاليًا وبحالة صحية جيدة حسب تأكيدات يوفنتوس.