وكيله: بيل سيرحل عن ريال مدريد، وهذه هي وجهته

كشف جوناثان بارنت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل أن جناح ريال مدريد سيرحل عن النادي الملكي بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ريكورد" البرتغالية، حيث أكد أن رحلة اللاعب مع النادي الملكي قد انتهت.

وقال بارنت: "بيل سيغادر ريال مدريد، لكن علينا أن ننتظر موقف ويلز من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر".

وأضاف: "الأمر يتوقف على إذا ما كانت ويلز ستصعد إلى كأس العالم أم لا، بعدها سيتخذ قراره، الذي قد يتأثر كثيرًا بنتائج المنتخب".

وأردف: "هل من الممكن أن يعود إلى إنجلترا؟ ربما، لكن علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت ويلز ستصعد إلى كأس العالم".

وكان بيل قد ارتبط في الفترة المقبلة بالعودة لإنجلترا حيث بدأ مسيرته الكروية وأظهر أفضل مستوياته رفقة توتنهام.

جدير بالذكر أن عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله سيكون مجانًا ولن يستفيد النادي الملكي منه.