وكيله: بلعمري سيوقع مع فريق سعودي دون إذن الشباب

النجم الجزائري في طريقه للعودة إلى الدوري السعودي

كشف بيدرو مسيرينا؛ وكيل أعمال المدافع الجزائري جمال بلعمري، عن اقتراب الأخير من العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى، وموقفه من ناديه السابق الشباب.

فيفا يُلزم بلعمري بدفع تعويض مالي للشباب

أصدرت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارها النهائي بشأن قضية الشباب ضد مدافعه السابق جمال بلعمري، بتعويض مالي ضد الأخير، بسبب انتقاله إلى ليون الفرنسي دون الحصول على وثائق رحيله من الفريق السعودي.

وألزمت لجنة المنازعات بلعمري، بدفع مبلغ 905 آلاف يورو لنادي الشباب، خلال مدة لاتتجاوز الـ45 يومًا، وأخطرت اللجنة جمال بلعمري بضرورة سداد المبلغ وإلا سيُمنع من اللعب لأي فريق لمدة 6 أشهر.

بلعمري قام بفسخ عقده مع نادي الشباب من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، لينتقل إلى ليون في صيف 2020 في صفقة انتقال حر.

ماذا قال وكيل بلعمري عن موقفه من الشباب والعودة للدوري السعودي؟

حرص القانوني أحمد الشيخي، على التحدث مع بيدرو مسيرينا محامي بلعمري، وذلك خلال مساحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاستفسار عن موقف اللاعب.

بيدرو أكد خلال المساحة على أن بلعمري سيوقع خلال أيام مع أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسمه، مشيرًا إلى أن موقف اللاعب من الشباب سليم.

وكيل بلعمري شدد على أن نادي الشباب لن يكون له أي مبالغ مستحقة وسيتمكن اللاعب من التوقيع دون إذن مع الشباب، وسنستأنف القرار الصادر، من أجل تخفيض الشرط الجزائي التعسفي "على حد وصفه"، مشيرًا إلى أنه سينجح في هذا الأمر.

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حصرياً في المساحة مع السيد بيدرو:



- الكابتن "جمال بلعمري" سيوقع خلال أيام مع نادٍ سعودي.



- لن يكون لنادي #الشباب أي مبالغ مستحقة وسيتمكن اللاعب من التوقيع دون إذن "الشباب".



- سنستأنف القرار الصادر اليوم (فقط لتخفيض الشرط الجزائي التعسفي) وسنتمكن وننجح في ذلك. https://t.co/xHU3lV9O8L — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 16, 2022

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