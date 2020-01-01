وكيله: باكيتا لا يعاني من أي شيء والعودة للبرازيل ليست واردة

باكيتا دخل في انهيار عصبي مع ميلان الأسبوع الماضي

أصر وكيل أعمال لوكاس باكيتا، لاعب ميلان الإيطالي أن موكله لا يعاني من أي مشاكل على الإطلاق في الوقت الحالي.

وخرج باكيتا من قائمة الروسونيري التي تلعب أمام بريشيا مساء اليوم في الدوري الإيطالي، بناء على طلبه الذي قدمه لمدرب الفريق.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى إصابة اللاعب البرازيلي بانهيار عصبي الأسبوع الماضي عقب الفوز على أودينيزي.

ووصل اليوم وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، إلى إيطاليا ومعه والده للاطمئنان عليه.

وقال وكيل أعماله في تصريحات صحفية: "نحن في إيطاليا مع لوكاس، ولكنه لا يعاني من أي نوبات اكتئاب أو غيره، إنه مع عائلته ويحظى بدعم الجميع".

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وعند سؤاله عن الأنباء التي أفادت برحيل اللاعب على سبيل الإعارة للدوري البرازيلي، قال: "العودة إلى البرازيل في الوقت الحالي، أمر غير وارد".

جدير بالذكر أن باكيتا، شارك مع ميلان هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدفاً وحيداً.