وكيله: أوزيل لن يخون آرسنال مثل أوباميانج!

وكيل أوزيل يهاجم أوباميانج

هاجم وكيل أعمال النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال السابق والبلوز الحالي، بيير إيميريك أوباميانج، لأنه قد انتقل إلى صفوف تشيلسي بعد أن كان قائدًا لكتيبة الجانرز.

وكان النجم الجابوني قد شارك مع آرسنال لمدة 7 سنوات ونصف، وبعد توتر العلاقة مع المدرب ميكيل أرتيتا رحل إلى برشلونة وعاد من جديد إلى إنجلترا في بداية الموسم الحالي عبر بوابة ستامفورد بريدج.

وسئل إركون سوجوت، وكيل أعمال أوزيل، عن إمكانية انتقال الألماني إلى فريق إنجليزي آخر غير آرسنال، لكنه نفى ذلك بل وهاجم أوباميانج.

حيث قال إلى "Tribal Football": "لم يكن بإمكانه اللعب في نادٍ إنجليزي آخر، فهو ليس مثل أوباميانج، لقد أحب الفترة التي قضاها في آرسنال ولا يزال على اتصال بالعديد من اللاعبين".

جدير بالذكر أن أوزيل قد خرج من آرسنال إلى فريق فنربخشه التركي، لكنه رحل في بداية الموسم الحالي إلى باشاك شهير وشارك معهم حتى الآن في 4 مواجهات، ولم يصنع أو يسجل من خلالها.