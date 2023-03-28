وكأن الديون القائمة لا تكفي .. نادٍ إنجليزي يطالب برشلونة بدفع تعويض مالي ضخم!

دين جديد على برشونة دفعه سريعًا!

طالب نادي الدرجة الأولى الإنجليزي، بولتون، برشلونة، بتعويض بعد انتقال الإسباني، ماركوس ألونسو، للبلوجرانا.

وانضم ألونسو، لبرشلونة، سبتمبر 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد حتى 2024، بشرط جزائي على اللاعب، 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي ألونسو السابق، بولتون، الذي لعب له ثلاث أعوام منذ 2010، تقد بطلب تعويض، من برشلونة عن "حقوقه التدريبية".

ووفقًا لتقارير صحفية، أن فريق الدرجة الرابعة الإسباني، يونيون أدارف، وطالب البلوجرانا بمبلغ 103 ألف يورو، مقابل انتقال ألونسو من تشيلسي إلى برشلونة.

الجدير بالذكر أن، النادي الإسباني، أبلغ الفيفا عن برشلونة بتهمة الاحتيال، حيث تلقت غرفة تسوية المنازعات، التابعة لاتحاد الكرة، شكوى من يونيون أدارف، بشأن انتقال ألونسو.

وشارك ألونسو مع برشلونة، في 26 مباراة، سجل خلالهم ثلاث أهداف، في جميع المسابقات.