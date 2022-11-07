أوتشوا يتحول ليصبح الأفضل في العالم بالبطولات المجمعة!

تلقى نجم وحارس المكسيك جييرمو أوتشوا عرضاً من عارضة أزياء في حال قاد بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في قطر.

حارس مرمى فريق أمريكا اشتهر بالتألق مع "لوس تيكوس" دائماً وتقديم عروض تضاهى أكبر الأسماء على الرغم من المستويات العادية التي يقدمها مع الأندية التي مثلها.

وقالت "واندا إسبينوزا"، عارضة وراسمة وشم تملك ما يزيد عن مليون متابع على إنستجرام، إنها تعد حارس البلاد بلقاء خاص وحصري معها إذا نجح في قيادة البلاد للتتويج بلقب المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

ولم تكن إسبينوزا الوحيدة التي قامت بعرض للاعبي المكسيك، إذ قامت أيضاً العارضة دانييلا تشافيز، وكذلك جيسيكا سودي، بعروض مماثلة لنجمي البلاد هيرفينج لوزانو وألفارو فيدالجو من أجل تحفيز الفريق، ولكن لتحقيق نتائج جيدة وليس تحقيق اللقب كما طالبت إسبينوزا.

يذكر أن أفضل نتيجة حققتها المكسيك كانت بلوغ الدور ربع النهائي في مناسبتين، آخرها في نسخة 1986 عندما استضافت المسابقة.